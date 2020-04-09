Падение украинской экономики из-за коронавируса: Всемирный банк дал прогноз

Всемирный банк дал прогнозы относительно падения украинской экономики на фоне распространения коронавируса в мире, сообщает «Украинский бизнес ресурс».

Аналитики предполагают, что пандемия вызовет в Украине резкое замедление экономической активности, вследствие чего ее ВВП сократится в этом году на 3,5%. В 2021-м ожидается 3%-ный рост, а в 2022-м – еще на 4%, сообщается в прогнозе банка.

Сокращение ВВП на 3,5% экономисты банка спрогнозировали в соответствии со сценарием, который предполагает затухание эпидемии во второй половине этого года, но эксперты честно признаются, что неопределенность в прогнозе по спаду заболеваемости остается высокой.

Такое падение ВВП в 2020 году будет обусловлено следующими факторами:

сельское хозяйство – плюс 1%;

индустрия – 0%;

сфера обслуживания – минус 5,4%.

Во Всемирном банке дали следующие прогнозы на 2020 год:

инфляция вырастет до 8,9%;

потребительские расходы граждан упадут на 4%;

дефицит госбюджета вырастет до 4,9% от ВВП;

уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.

В банке также предполагают, что этот кризис в 2020 году ударит по украинской экономике следующим образом: