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Падение украинской экономики из-за коронавируса: Всемирный банк дал прогноз

09.04.20 20:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Всемирный банк дал прогнозы относительно падения украинской экономики на фоне распространения коронавируса в мире, сообщает «Украинский бизнес ресурс».

Аналитики предполагают, что пандемия вызовет в Украине резкое замедление экономической активности, вследствие чего ее ВВП сократится в этом году на 3,5%. В 2021-м ожидается 3%-ный рост, а в 2022-м – еще на 4%, сообщается в прогнозе банка.

Сокращение ВВП на 3,5% экономисты банка спрогнозировали в соответствии со сценарием, который предполагает затухание эпидемии во второй половине этого года, но эксперты честно признаются, что неопределенность в прогнозе по спаду заболеваемости остается высокой.

Такое падение ВВП в 2020 году будет обусловлено следующими факторами:

  • сельское хозяйство – плюс 1%;
  • индустрия – 0%;
  • сфера обслуживания – минус 5,4%.

Во Всемирном банке дали следующие прогнозы на 2020 год:

  • инфляция вырастет до 8,9%;
  • потребительские расходы граждан упадут на 4%;
  • дефицит госбюджета вырастет до 4,9% от ВВП;
  • уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.

В банке также предполагают, что этот кризис в 2020 году ударит по украинской экономике следующим образом:

  • располагаемые доходы и потребление будут страдать от внезапных ограничений, в том числе в связи с прекращением работы сферы услуг, также остановкой транспорта;
  • снижение экономической активности в Польше и других странах Евросоюза отрицательно скажется на украинской экономике;
  • падение мировых цен повлияет и на экспорт украинской продукции.

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