Падение украинской экономики из-за коронавируса: Всемирный банк дал прогноз

Всемирный банк дал прогнозы относительно падения украинской экономики на фоне распространения коронавируса в мире, сообщает «Украинский бизнес ресурс».
Аналитики предполагают, что пандемия вызовет в Украине резкое замедление экономической активности, вследствие чего ее ВВП сократится в этом году на 3,5%. В 2021-м ожидается 3%-ный рост, а в 2022-м – еще на 4%, сообщается в прогнозе банка.
Сокращение ВВП на 3,5% экономисты банка спрогнозировали в соответствии со сценарием, который предполагает затухание эпидемии во второй половине этого года, но эксперты честно признаются, что неопределенность в прогнозе по спаду заболеваемости остается высокой.
Такое падение ВВП в 2020 году будет обусловлено следующими факторами:
- сельское хозяйство – плюс 1%;
- индустрия – 0%;
- сфера обслуживания – минус 5,4%.
Во Всемирном банке дали следующие прогнозы на 2020 год:
- инфляция вырастет до 8,9%;
- потребительские расходы граждан упадут на 4%;
- дефицит госбюджета вырастет до 4,9% от ВВП;
- уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.
В банке также предполагают, что этот кризис в 2020 году ударит по украинской экономике следующим образом:
- располагаемые доходы и потребление будут страдать от внезапных ограничений, в том числе в связи с прекращением работы сферы услуг, также остановкой транспорта;
- снижение экономической активности в Польше и других странах Евросоюза отрицательно скажется на украинской экономике;
- падение мировых цен повлияет и на экспорт украинской продукции.