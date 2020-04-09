На Донетчине «черным лесорубам» сообщили о подозрении

На Донетчине сообщили о подозрении группе «черных лесорубов», которая зарабатывала на незаконной вырубке деревьев в защитных лесополосах. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области группе лиц сообщено о подозрении в незаконной вырубке деревьев, повлекшее тяжкие последствия (ч. ч. 2, 4 ст. 246 УК Украины) на территории Волновахского и Марьинского районов», – сказано в сообщении.

Расследование установило, что в течение февраля – апреля этого года группа людей по предварительному сговору, используя цепные бензопилы, незаконно вырубывали деревья ясеня и дуба в защитных лесополосах. Незаконно добытую древесину продавали населению по цене 850 грн за 1 куб. м.

«Неправомерные действия злоумышленников причинили вред окружающей среде на сумму более 198 тыс. грн. Сейчас проверяется причастность лиц к 8 аналогичных преступлениям и причинение ущерба на сумму свыше 500 тыс. грн», – говорится в сообщении прокуратуры.

По информации пресс-службы главного управления Нацполиции в Донецкой области, покупателей подыскивали с помощью объявлений в интернете, а также расклеивали рекламу в селах. Во время полицейской операции правоохранители задержали их. Все оказались жителями Волновахского района в возрасте до 32 лет. Во время обысков у задержанных изъяли бензопилы, спиленные деревья и два автомобиля.

Сейчас продолжается досудебное расследование.