В Славянске показали лабораторию, где делают высокоточные тесты на коронавирус (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) теперь делают высокоточные тесты на коронавирус. В городе начала работу лаборатория Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, делающая тесты методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Медицинский директор Донецкого областного центра СПИДа Людмила Маслова показала лабораторию. «На коронавирус материал доставляется вот сюда через окно с улицы. Затем мы входим в первую предбоксовую вирусологического отдела», – говорит она.

Один из многочисленных корпусов лабораторного центра – бокс. Он состоит из двух микробиологических зон – пробоподготовки и непосредственно анализа. Лаборантов этого отдела отличает сосредоточенность и выносливость. «Она готовит пробы к исследованию в аппарате на амплификацию. Вот этот человек за этим оделся и 4 часа, если нужно больше – 6, не снимая ничего этого, не поправляя, ни так далее», – пояснила медицинский директор.

В другом помещении происходит самое точное исследование по выявлению в биоматериале инфекции COVID-19. «Этот аппарат позволяет выявлять любую инфекцию, в том числе коронавирус, с точностью до 100%», – добавила Маслова.

За несколько дней специалисты проверили более полсотни образцов. В двух случаях коронавирус подтвердился. «Мы видим, как срабатывает положительный образец на одном гене, на втором. Существует внутренний контроль качества не только для постановки в целом, но и для каждого образца отдельно. Мы в понедельник начали, сделали 16, 18 во вторник, и 24 вчера», – рассказала заведующая лабораторией Донецкого областного центра СПИДа Ирина Ош.

До недавнего времени ПЦР-тесты отправляли на исследование в Киев. Дорога отбирала много времени, поэтому результаты задерживались. Из-за того, что в области диагностику некоторый период не могли начать. «Требовалось приобретение самого амплификатора, на котором проводится обследование. Не буду говорить вам марку – это хорошая техника американская, оборудование, которое, в общем-то, одно из лучших на данный момент, именно на котором проводятся амплификация открытого типа. Были приобретены высокоскоростные центрифуги», – сообщила медицинский директор.

Сейчас в Славянске есть только одна бригада лаборантов, которая обрабатывает полученные пробы на коронавирус. Но скоро у них будут напарники. Потому что специалисты учатся. «Я им очень благодарна, понимаете. Я сейчас говорю у людей как бы ну, они выбрали специальность, они ей следуют, они выполняют свой долг. Да, они рискуют, но никто же ее, эту работу, не сделает», – подытожила Маслова.

Источник: ТК «Донбасс»