В «ЛНР» подтвердили седьмой случай коронавируса – у жительницы Луганска

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области сегодня, 9 апреля, зарегистрирован седьмой случай заболевания коронавирусом.

Случай зафиксирован в неподконтрольной Луганске. «У нас, к сожалению, еще один случай заболевшего, на этот раз в Луганске. Этот седьмой заболевший – женщина, контактировавшая с мужем, вернувшимся из Москвы. Сам он еще обследуется. Женщина в настоящий момент помещена в боксированное инфекционное отделение четвертой городской больницы в состоянии средней тяжести», – сообщил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, пишут местные интернет-ресурсы.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» подтверждены 6 случаев заболевания коронавирусом, один из пациентов уже выздоровел и выписан из больницы.