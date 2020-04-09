72 тысяч жителей со светом: ДТЭК Донецкие электросети подвел итоги ремонтных работ (Видео)

Проведено более 1 400 ремонтных работ, 72 796 жителей Донецкой области – со светом. Таковы результаты работы «ДТЭК Донецкие электросети» за три недели карантина. Сотрудники энергокомпании продолжают круглосуточно выполнять аварийно-восстановительные работы и обеспечивать надежное электроснабжение региона. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба компании.

«Мы осознаем свою ответственность и делаем все, чтобы у вас дома, в магазинах, аптеках и, конечно же, больницах, было светло. За три недели карантина наши специалисты провели 1463 ремонта, восстановили электроснабжение более 1 400 линий, 800 трансформаторных подстанций. Вернули свет в 44 населенных пунктов. Особое внимание уделяем стабильной работе медучреждений. Мы заботимся о наших клиентах и делаем все возможное, чтобы у вас дома были свет и тепло», – отметил генеральный директор «ДТЭК Донецкие электросети» Алексей Дегтярев.

Компания опубликовала видео-обзор проверки состояния электросетей и оборудования больницы скорой медицинской помощи Мариуполя:

В то же время в регионе не прекращаются активные боевые действия. С начала года в зоне боевых действий энергетики восстановили 32 трансформаторных подстанции, провели ремонтные работы по замене поврежденных участков на 5 высоковольтных линиях электропередач. Это вернуло свет в дома жителей 18 населенных пунктов прифронтовой зоны.