Из-за коронавируса в Украине перенесли международные учения

В Украине отложили проведение международных военных учений из-за коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Генштаб ВСУ в Facebook.

«Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины с участием подразделений ВСУ, предусмотренные указом Президента Украины от 04.02.2020 "О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участии в многонациональных учениях за пределами Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях", с введением ограничительных мер по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 – перенесены», – говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, на неопределенный срок перенесены ротации военного персонала, который выполняет задачи в международных операциях.

Уточняется, что, вместе стем, подготовка для проведения следующих ротаций украинского контингента в Республике Сербия, Косово и Демократической Республике Конго остается без изменений.