Противодействие коронавирусу: В Покровске моют улицы во время карантина (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) во время карантина моют улицы. Как уверяют коммунальщики, все для противодействия коронавирусу.

Так, с утра в городе работает поливочная техника. На выезде сразу несколько машин. Водитель одного из водовозов Андрей с напарниками в течение дня обрабатывают улицы от окраин к центру. Заправляют цистерны из гидрантов. «Бочка 4 куба, насос стоит гидравлический и подает, и распыляем», – пояснил он.

По словам коммунальщиков, они не используют никаких химикатов, моющих средств или хлорку. «Улицы в Покровске омываются в связи с вирусной инфекцией, в связи с тем, что на сегодня продлен карантин, улицы омываются простой водой. По рекомендации нашего областного департамента и облгосадминистрации», – сообщила руководитель жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета Елена Юзипович.

Жители к такой влажной уборке относятся по-разному. «Мыть хорошо, и вода и дезинфекция. Хорошо, что моют», – сказала девушка.

«Мойка чистой простой водой ничего, я думаю, не даст при такой температуре», – считает мужчина.

«Мне все равно», – поделилась женщина.

«Микробы убьет», – считает другая покровчанка.

«Считаю, что необходимые меры, нужно», – отметил покровчанин.

«Правильно, потому что пыль поднимается, люди этим дышат, надо ее как-то смывать с дороги», – добавляет парень.

По словам медиков, мойка улиц водой снижает риск распространения вируса через воздух, однако не существенно. «Мыть. Почему бы и нет? Обрабатывать водой, смывать эту пыль, чтобы она меньше распространялась. COVID-19 – это же инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Чем больше летит, тем хуже. А так лучше, конечно, и обрабатывать дезинфектором, чтобы сразу было уничтожение», – пояснила старшая медсестра Центра первичной медико-санитарной помощи Покровска Елена Дорошенко.

Мыть улицы в Покровске будут как минимум до конца апреля.

Напомним, что спасатели в Донецкой области за период карантина провели дезинфекцию более 470 км дорог.

Источник: ТК «Донбасс»