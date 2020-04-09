На Луганщине во время обстрела НВФ погиб военнослужащий

Возле поселка Крымское Луганской области сегодня, 9 апреля, во время обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) украинских позиций, от полученных осколочных ранений погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Сегодня, 9 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников на Луганщине», – говорится в сообщении.

По информации ООС, в районе Крымского НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимо с жизнью. Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие преступные действия не останутся без адекватного ответа», – сообщили в пресс-центре.

Как сообщила на своей странице в Facebook сотрудница Офиса Генерального прокурора Наталья Непряхина, погибшему бойцу исполнилось 49 лет. «В результате 40-мин. обстрела наших позиций у Крымского Новоайдарского района с оккупированной территории Луганской области, погиб военнослужащий. В январе исполнилось 49 лет. Погиб от полученных осколочных ранений», – написала она.

По ее словам, это уже 22 военнослужащий с начала года только на Луганщине.