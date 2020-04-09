Кулеба: Украина не ведет прямых переговоров с представителями «Л-ДНР»

Несмотря на попытки РФ навязать Украине прямой диалог с представителями «Л-ДНР» и самой выступить в роли посредника, официальный Киев не поддерживает такой формат и подчеркивает, что Россия является стороной конфликта. Об этом сегодня, 9 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения, организованного Atlantic Council, сообщает «».

«Россия призывает Украину войти в прямой диалог с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками, как она это делала в 2014 году. Со своей стороны, мы не устанавливаем прямого диалога с вышеупомянутыми образованиями», – подчеркнул министр.

Он заметил, что Трехсторонняя контактная группа потому и называется трехсторонней, поскольку в ее состав входят Украина, Россия и ОБСЕ. «И конечно, мы рассматриваем Россию как сторону конфликта, а не как посредника, координатора или в любом другом качестве», – подчеркнул глава украинского МИД.

В то же время, в ответ на вопрос ведущей, что изменилось в политике урегулирования за последнее время, Кулеба сообщил, что не видит каких-либо особых изменений в политике Украины в отношении России и наоборот. «Мы обсуждаем те же вещи, которые были предметом разговора в 2014 году. По моему мнению, основные нарративы до сих пор сохраняются», –- подчеркнул он.

В этом контексте он сообщил, что одним из основных, по крайней мере для украинской стороны, пока остается вопрос освобождения украинских заложников в формате обмена пленными.

Напомним, что вчера, 8 апреля, в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи.