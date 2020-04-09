Как взять отпуск за свой счет во время карантина в Украине: Условия и сроки

В Украине во время карантина многие работники берут отпуска без сохранения заработной платы. Об условиях и сроках бесплатного отпуска рассказал глава комитета по вопросам медиации Ассоциации адвокатов Украины, адвокат Олег Горецкий, передает «ЛІГА. Закон».

По его словам, в статье 84 КЗоТ Украины, а также Разделе VI Закона Украины «Об отпусках» предусмотрены следующие виды отпусков без сохранения заработной платы:

отпуск без сохранения заработной платы, который предоставляется сотруднику в обязанном порядке;

отпуск без сбережения заработной платы по согласию сторон.

Право на отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый работнику в обязательном порядке имеет значительное количество категорий населения (родители-одиночки, лица, которые намерены жениться, инвалиды и другие), но такой вид отпуска предоставляется сроком не более, чем на 15 календарных дней в год. То есть, отказать в предоставлении такого отпуска работодатель не имеет права.

Что касаемо неоплачиваемого отпуска (без сохранения заработной платы) по соглашению сторон, законодательством установлены четкие условия его оформления, для этого необходимо соглашение сторон, и его продолжительность должна составлять не более 15 календарных дней в году.

Таким образом работодатель не имеет права самовольно отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, поскольку для этого необходимо письменное заявление о предоставлении такого отпуска от соответствующего работника.

В то же время следует помнить, что предоставление такого отпуска является правом работодателя, а не обязанностью.

В Законе Украине «Об отпусках» не содержится требования о том, что отпуск за свой счет предоставляется за отработанный год, поэтому предоставлять данный отпуск необходимо ориентируясь на календарный год. Получается, что право на неоплачиваемый отпуск возникает вне зависимости от времени, отработанного у конкретного работодателя. Бывают случаи, что работник в течение нескольких лет не брал отпуск за свой счет или использовал его не полностью, в таком случае не использованные дни такого отпуска не переносятся на последующие года.

В то же время, возможность взять отпуск без сохранения заработной платы в условиях карантина имеет некоторые отличия.

В соответствии ч. 3 ст. 84 КЗоТ, если Кабинет Министров Украины установит карантин согласно Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней», в таком случае срок отпуска без сохранения заработной платы на период карантина не включается в общий (установленный) срок, при условиях получения такого отпуска по соглашению сторон.

Адвокат напомнил, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» (с 16 марта 2020 г. № 215 и от 25 марта 2020 г. № 239) принято установить с 12 марта по 24 апреля 2020 года по всей территории Украины карантин.

Необходимо также помнить, что указанные изменения в ст. 84 КЗоТ вступили в силу 17 марта 2020 года. Данные нововведения необходимы для того, чтобы не возникли административные штрафы за нарушение трудового законодательства, по сколько такой проступок, в действующем законодательстве, устанавливает штраф в размере от 510 грн. до 1 700 грн.

При внесении изменений в законодательные нормы, народные депутаты не установили условия о каких именно видах отпусках идет речь, поэтому анализируя Закон № 530-IХ можно считать, что данная норма распространяется на все виды отпусков на время карантина, исключением есть специальные нормы.

Говоря об этих особенностях, следует вспомнить, что в соответствии с п. 1 ч. 2 Раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» работодатель может поручить работнику, в том числе государственному служащему, служащему органа местного самоуправления, выполнять в течение определенного периода работу предусмотрено трудовым договором дома, а также предоставлять работнику, в том числе государственному служащему, служащему органа местного самоуправления, отпуск по его согласию.

Такой метод работы позволит работнику не получать каких-либо отпусков, он сможет выполнять свои функциональные обязанности и получать заработную плату оставаясь дома.

Таким образом, с 17 марта 2020 года возможно по соглашению сторон получить отпуск без сбережения заработной платы, не ограничиваясь 15-ти дневным сроком, но этот срок может ограничиваться продолжительностью карантина (то есть до вступления в силу Постановления Правительства «О завершении карантина на всей территории Украины»).

Как уже отмечалось, работник может получить отпуск без сохранения заработной платы на разных условиях, но только при наличии письменного заявления. На период карантина неоплачиваемые отпуска могут быть разными, а следовательно, и оформляются они по-разному. Главные условия, которые должны быть указаны в заявлении это:

причина о предоставлении неоплачиваемого отпуска;

дата начала отпуска;

продолжительность данного отпуска.

Необходимо обратить внимание, если работник оформляет отпуск без сбережения заработной платы, тогда к заявлению необходимо приложить соответствующие документы, а в случае предоставленного отпуска по соглашению сторон – оформляется только заявление, без добавления документов.

После рассмотрения заявления работодатель выдает соответствующий приказ. Необходимо помнить, что в заявление и приказе должен четко указан строк предоставленного отпуска.

Также работодатели и работники не должны путать отпуск по соглашению сторон на время карантина с отпуском без сохранения заработной платы. Ведь оба отпуска оформляются приказами, но в приказе указываются разные правовые основания предоставления отпуска: распоряжение Кабинета Министров Украины, органа местного самоуправления или учебного заведения. Работодателям следует помнить, что отправить всех работников в отпуск по собственной инициативе – невозможно. Это является грубым нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрено административная и уголовная ответственность.

В случае, если на территории Украины будут продлены временные границы карантина, необходимо оформить повторное заявление, и выдать соответствующий приказ, если ваш отпуск без сохранения заработной платы оформлен по соглашению сторон.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в течение действия карантина работник может получить два вида неоплачиваемого отпуска: предоставленный в обязательном порядке и отпуск по соглашению сторон.

В любом случае для получения отпуска необходимо желание работника и его письменное заявление. Также необходимо помнить, что продолжительность отпуска по соглашению сторон ограничивается продолжительностью карантина, и не включается в срок 15-ти дневного «общего» отпуска без сохранения заработной платы.