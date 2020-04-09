Как работают и какие виды выплат делают отделения «Укрпочты» в Донецкой области

В Донецкой области АО «Укрпочта» продолжает функционировать в обычном режиме. Об этом сегодня, 9 апреля рассказал директор филиала Донецкая дирекция ПАТ «Укрпочта» Алексей Пушкин на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Работает 337 отделений связи. Из них в городской местности – 140, в селах городского типа – 50 и в сельской местности – 133. И 11 отделений сформированы и работают мобильно», – сказал Пушкин.

При этом он уточнил, что режим работы, который был ранее, немного изменен. «Те отделения, которые работали до 19 часов, сейчас работают до 18 часов. Те отделения, которые утром начинали работу с 8 утра, для удобства работы работают с 9 утра. Но кому нужна услуга после 18 часов, в городах Мариуполь, Покровск, Славянск и Краматорск, – до 19 часов работают центральные отделения и принимают клиентов, даже если они зашли после 19 часов», – сказал он.

Алексей Пушкин также остановился на тех выплатах, которыми продолжают заниматься отделения. «Мы по графику вместе с Пенсионным фондом обеспечиваем выплату пенсионерам пенсий с доставкой на дом. Таких пенсионеров мы обслуживаем более 200 тысяч. Пенсионный фонд своевременно выдает финансирование, и мы без нарушения графика выплат, и в апреле начали выплату с 4 числа, с доставкой на дом всем пенсионерам», – уточнил директор филиала.

«Кроме этого, мы выплачиваем субсидии в объеме 55 тыс. человек. Пять тысяч разного рода видов помощи, которая идет через управление соцзащиты, и начали выплату 4 числа 35 тыс. человек пенсионеров, которым более 80 лет», – сообщил Алексей Пушкин.