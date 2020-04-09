Присвоение выплат умерших пенсионеров: В прокуратуре Донетчины сообщили подробности

На Донетчине при процессуальном руководстве областной прокуратуры разоблачили группу мошенников, которые присвоили соцвыплаты пенсионеров на сумму почти 5,7 млн грн. Сейчас ведется расследование и решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении. Об этом сегодня, 9 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как напомнили в прокуратуре, мошенники присвоили государственные средства, предназначенные родственникам умерших пенсионеров.

Расследование установило, что в период с марта 2019 года по январь 2020 года двое жителей временно неподконтрольной территории Донецкой области предоставляли жителю Бахмута информацию и копии документов об умерших в так называемой «ДНР» пенсионеров. Бахмутчанин за деньги оформлял у нотариуса доверенности от родственников умерших и передавал документы своим сообщникам в три отдела Управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

Благодаря налаженной схеме в карманы преступников попадали пенсии умерших граждан и денежная помощь выделенная на погребение в виде наследства, право на получение которой оформлял «подкупленный» нотариус.

За 11 месяцев злоумышленники успели подделать более 100 доверенностей. По предварительным данным мошенники завладели почти 5,7 млн грн.

«В ходе проведенных обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные дела и нотариальные доверенности умерших граждан, около 8 тыс. долл. США, 6 450 евро, почти 80 тыс. грн, мобильные телефоны, системные блоки, банковские карты, флэш-карты и "черновые записи" противоправной деятельности, а также автомобиль одного из злоумышленников», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении мошенникам о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины и избрании меры пресечения.