Поэтапный выход из карантина и восстановление экономики: Шмыгаль очертил перспективы

Вопросы борьбы с распространением коронавируса, изменений в Государственный бюджет, социальной поддержки уязвимых слоев населения, пособия по безработице и тому подобное были обсуждены сегодня, 9 апреля, на селекторном совещании премьер-министра Дениса Шмыгаля с главами облгосадминистраций и городскими головами.

Глава правительства сообщил, что главная цель этой онлайн-встречи – информирование и обсуждение проблем, касающихся, прежде всего, поэтапного выхода из карантина и постепенного восстановления экономики.

«Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего, он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что совместными усилиями президента, правительства и местной власти удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему и спасти десятки тысяч жизней.

«Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни», – отметил Денис Шмыгаль.

Он также призвал городских голов продолжать и дальше работать совместно ради благосостояния сограждан. «Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники которых рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки», – сказал он.

Мэры поинтересовались состоянием подготовки изменений в Госбюджет. Премьер-министр сообщил, что работа находится на финальной стадии, и выразил надежду, что на следующей неделе Верховная Рада его поддержит.

«Давайте координироваться и не делать политику, а делать дела», – подытожил премьер.

Также совместно с Ассоциацией городов Украины было решено проводить такие селекторные совещания на регулярной основе – не реже одного раза в месяц.