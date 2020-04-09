Скончался от ранений: Житель Луганщины получил 12 лет тюрьмы за убийство односельчанина

На Луганщине жителя Станично-Луганского района приговорили к 12 годам тюрьмы за умышленное убийство односельчанина. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Луганский апелляционный суд поддержал обоснованную позицию прокуратуры Луганской области и оставил приговор Беловодского районного суда Луганской области, которым лицо признано виновным и приговорено к 12 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в суде стороной обвинения доказано, что в мае 2017 года житель села Герасимовка Станично-Луганского района во время драки на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений со своим односельчанином нанес мужчине многочисленные ножевые ранения. Пострадавший скончался на месте от значительной кровопотери и травм, несовместимых с жизнью.

Чтобы скрыть следы совершенного им преступления убийца самостоятельно вывез тело местного жителя в лесополосу и, прикрыв травой, оставил в овраге. Правоохранители раскрыли убийство по «горячим следам»: установили и задержали злоумышленника.

В ноябре 2019 года суд первой инстанции вынес приговор, с которым сторона защиты не согласилась и подала апелляционную жалобу.

«Благодаря принципиальной позиции прокуратуры при поддержке публичного обвинения и собранным доказательствам суд апелляционной инстанции оставил наказание без изменений. Сейчас приговор вступил в законную силу», – сказано в сообщении.