Субсидия на время карантина: Когда жители Мариуполя получат выплаты (Видео)

В Мариуполе на период карантина жителям увеличат размер жилищной субсидии. Выплаты пересчитают согласно новым нормам пользования коммунальными услугами. А тем, кто потерял работу, обещают, что получить помощь станет легче.

Так, по словам жительницы Мариуполя Людмилы, она слышала о том, что в апреле добавят субсидию. «Был разговор. Говорили, а там кто знает, как они посчитают – нужно или нет. Я как раньше получала, так и сейчас получаю, без изменений», – рассказывает пенсионерка.

Как пояснили в управлении социальной защиты, согласно решению Кабмина, в Украине повысили социальные нормативы при начислении субсидии: на воду, свет и газ, который не используется для отопления. Эта норма будет действовать на весь период карантина. Однако, средства люди получат не сразу.

«Те люди, которые получают субсидию в монетизированном виде, они в конце мая получат субсидию, увеличенную с учетом перерасчета. В среднем от 150 до 300 грн произошло увеличение», – сообщил директор Департамента социальной защиты населения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель.

Сейчас прием граждан в Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) запрещен. Поэтому, специалисты работают с документами, которые получили по почте или через интернет. «Мы обрабатываем документы, которые нам привозят с фронт-офисов. И в данной ситуации, эти документы принимают онлайн. Сейчас мы делаем массовый перерасчет с 1 марта. В связи с карантином, были увеличены социальные нормы гражданам», – пояснил и. о. начальника отдела назначений жилищных субсидий Оксана Чулец.

Для тех, кого во время карантина уволили с работы – получение субсидий упростили. «При назначении субсидии учитывается не их доход за предыдущие 6 месяцев, а размер пособия по безработице», – отметил Андрей Ремпель.

Кроме того, на период пандемии правительство запретило лишать граждан жилищных субсидий.

Источник: ТК «Донбасс»