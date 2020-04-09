Лекарства и паски пенсионерам, защита медикам: Что на Донетчине «Укрпочта» доставит бесплатно

Директор филиала Донецкая дирекция «Укрпочта» Алексей Пушкин рассказал, какие новые услуги «Укрпочта» внедрила с введением карантнина. Об єтом он сказал на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, для пенсионеров открыта услуга «Ліки 24» по доставке лекарств от волонтеров пенсионерам. «Мы доставляем лекарства бесплатно адресатам. В качестве волонтерской помощи я призываю также, кто может помочь медикам в этих условиях – все эти отправления мы сделаем бесплатно», – сказал Пушкин.

«Приближается праздник Пасхи. Я призываю волонтеров не оставить без праздника верующих людей, и мы готовы за свой счет те отправления, которые кто захочет помочь нашим пенсионерам, и отправить паски в качестве подарка пенсионерам, мы готовы доставить их бесплатно», – уточнил глава дирекции.

Пушкин также уточнил, что отправления, которые были сделан и не дошли до адресатов из-за мер карантина будут сохранены в отделениях. «Мы прекрасно понимаем, что на сегодня люди ограничены в заказе какой-то продукции по коммерческим пересылкам. В связи с этим те посылки, которые люди не могут получить из-за ограничения движения по режиму коронавируса, они будут храниться у нас до окончания срока карантина. Как карантин закончится, мы их можем вручить или доставить адресатам», – пообещал Алексей Пушкин.

Он также напомнил, что 7 апреля открылась подписка на издания второго полугодия, которую «Укрпочта» продолжает оформлять, как с помощью почтальонов, так и можно оформить подписку в интернете.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области АО «Укрпочта» продолжает функционировать в обычном режиме.