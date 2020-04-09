Сбежавших нет: Глава полиции рассказал о базе данных по самоизоляции украинцев

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, как обстоят дела с контролем обсервации и самоизоляции украинцев в интервью « Интерфакс – Украина ».

«Сбежавших у нас, слава Богу, немного. Вместе с медиками вернули этих людей в места обсервации. Эти случаи были связаны больше с ненадлежащей организацией обсервации. Тогда постановление Кабмина было только принято, людям еще не успели ничего объяснить, полиция объясняла уже по ходу… Необходимо отличать медицинские заведения, где наши граждане проходят лечение, и пансионаты, гостиницы, в которых люди находятся на обсервации. Полиция на сегодняшний день обеспечивает охрану 74 заведений – и медицинских, и мест обсервации», – рассказал Клименко.

По его словам, полицейские не заходят в помещения, где непосредственно находятся люди. «Если мы говорим о местах обсервации, то полицейский может находиться внизу, на ресепшене, а больницы с инфекционными боксами полицейские и военнослужащие Нацгвардии охраняют только по периметру. Сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают на территорию Украины. Возвращающихся в Украину сегодня уже в разы меньше, чем это было в начале карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тысяч украинцев и иностранцев», – отметил он.

Клименко напомнил, что на пограничном контроле у этих людей брали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносились в информационный портал Нацполиции. «На сегодняшний день более 50 тысяч человек находятся в этой базе данных. То есть, каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина, находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении», – уточнил глава Нацполиции.

«В то же время мы понимаем, как тяжело бывает донести серьезность проблемы распространения коронавируса, поэтому полиция каждому такому гражданину по телефону объясняет, что все эти меры – ради его же здоровья и здоровья окружающих», – уточнил Клименко.

Напомним, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил. В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) его прогнозируют на следующей неделе – 14-15 апреля.