В «ДНР» заявили о разработке плана по формированию запаса продуктов на 2 месяца

В «ДНР» разрабатывают план по формированию и поддержанию запаса продуктов питания на 2 месяца. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день, исходя из доклада министра промышленности и торговли, можно констатировать, что тех запасов, которые существуют, достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Кроме того, проводится постоянный мониторинг перечня товаров, которые отгружаются в сети и другие торговые точки», – уверяет Пушилин.

«Помимо этого, разрабатывается и практически введен в действие определенный план по формированию и поддержанию двухмесячного запаса продуктов питания на всех крупных складах республики», – утверждает «глава ДНР».

Напомним, ранее в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили о первом случае смерти человека от коронавируса на неподконтрольной украинским властям территории Донетчины. 4 апреля в больнице Амвросиевки умер мужчина.

Ранее сообщалось, что 9 апреля в «ДНР» заявили о 13 случаях COVID-19.