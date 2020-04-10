Казачка, мамонтенок, пеликан: В Мариуполе появятся 6 мини-скульптур (Фото)

В Мариуполе по завершению карантина установят 6 новых мини-скульптур, эскизы которых уже разработаны в рамках культурно-туристического проекта. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, коммунальное предприятие «m.EHAB» в прошлом году приступило к реализации культурного проекта в Мариуполе. Основная его цель – создать визуальные символы и фольклорные маркеры Мариуполя. Инициатива стала логическим продолжением проекта «Туристическая прогулка Мариуполем». Тогда в Мариуполе установили 6 маленьких скульптур, созданных по образам известного мариупольского архитектора Виктора Нильсена.

В 2019 году также разработали эскизы 6-ти будущих мини-скульптур, которые планировали установить этой весной, но в связи с введением карантинных мероприятий, сроки реализации проекта перенесли. Установки ожидают фигуры Домахи, мамонтенка, кузнеца, пеликана, кораблика и осетра.

«Наша идея – в создании символов, которые не ассоциируются с Мариуполем напрямую, а при детальном изучении открывают неизвестные факты о городе. Фигурка – как напоминание о событии или легенде. Первые скульптуры – пока малознакомые для горожан символы», – рассказала начальник отдела развития туризма КП «m.EHAB» Виктория Давва.

Например, мини-скульптура «Домаха» переносит в легенду времен казачества. Существует версия, что в истории Мариуполя было казацкое поселение Домаха. По мнению одних историков, это был казацкий сторожевой пост, по мнению других – его корни уходят в более глубокое прошлое. При наличии множества версий, существует интересная легенда, как поселение получило свое название – от строптивой казачки Домахи, которая изменила ход реки Кальмиус.

Скульптура «Мамонтенок» рассказывает о недавних раскопках. Они подтвердили, что на приазовских землях много тысячелетий назад водились древние южные слоны – потомки мамонтов. «Пеликан», например, был изображен на первом гербе и флаге Мариупольской земской управы. Эта птица – символ самопожертвования. Таким образом, по замыслу инициаторов, проект раскрывает новые подробности в истории города.