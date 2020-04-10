На социальные школьные предприятия: На Донетчине можно получить грант до 75 тыс. грн

Фонд «Восточная Европа» и немецкая неправительственная организация ChildFund Deutschland e.V. объявляют конкурс проектов среди общественных организаций в Донецкой, Ивано-Франковской и Житомирской областях, направленных на создание пилотных социальных школьных предприятий*. Об этом сообщается на странице фонда.

Конкурс проводится в рамках программы «Учреждение социальных школьных предприятий в сельской местности и малых городах Украины для привлечения молодежи к социальному предпринимательству в Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях». Программа направлена ​​на повышение конкурентоспособности украинской молодежи на рынке труда путем развития навыков социального предпринимательства учеников и интеграции социальной модели школьного предприятия в местную систему образования.

К участию в конкурсе приглашаются общественные организации в партнерстве с государственными учреждениями школьного образования из малых городов (численностью населения до 30 тыс. человек) и сельской местности.

Конкурс проходит в 2 этапа. В рамках каждого из этапов будет поддержано по 7-8 проектов. Сейчас заявки принимаются на 1-й этап конкурса. Даты начала каждого из этапов могут быть изменены в зависимости от карантинных мероприятий и фактического старта учебного года 2020-2021.

Каждая из отобранных организаций на основании подписанного договора получит грант на сумму до 75 тыс. грн для организации и поддержки социального школьного предприятия при одной из школ из пилотных областей.

Проекты могут предусматривать:

подготовительные мероприятия для информирования школьников, учителей и руководства образовательных учреждений о целях и формах социального школьного предпринимательства;

тренинги по основам предпринимательства, проектному менеджменту, социальному предпринимательству для школьников;

мастер-классы по производству товаров или предоставлению услуг по определенным направлениям работы социального школьного предпринимательства и др.

Срок реализации первого этапа проекта не должен превышать 4 месяца, включая всю подготовительную работу. Последний срок подачи заявок – 15 июля 2020 года. Заявки должны быть направлены на адрес электронной почты: HRybalko@eef.org.ua с пометкой в ​​теме письма «Конкурс проектов по созданию социальных школьных предприятий».

Рассмотрение проектов будет осуществляться независимым советом экспертов. Решение о поддержке проектов будет принято до 15 августа.

Более подробно узнать о конкурсе можно здесь.

*Социальное школьное предпринимательство – один из самых успешных методов развития молодежного предпринимательства, социальной ответственности и подготовки к сознательной жизни уже в школе. Такая проектная бизнес-модель «взрослых» форм предпринимательства создается самими учащимися и по их инициативе и работает по всем правилам бизнеса, но в рамках школы.