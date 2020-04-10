Предлагают «карантинную тысячу» и не только: Как мошенники пытаются заработать на коронавирусе

В Украине мошенники придумали еще одну схему – с компенсациями за карантин. Клиентам финучреждений предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию. Предложение рассылают в мессенжеры. Об этом пишет «Сегодня».

«Воспользуйтесь государственной помощью в связи с карантином», – именно такие сообщения начали массово поступать украинцам на телефоны в последние несколько дней.

В сообщениях пишут, что это новая услуга банка и возвращать деньги не надо. Киевлянку Людмилу Шляхтюк уверяли, что следует лишь указать данные платежной карты, и награду сразу зачислят.

«Банк в связи с коронавирусом дарит по 800 грн каждому своему клиенту. Но для этого нужно сообщить номер карты, срок действия карты, секретные коды. И все это отправить на какой-то номер телефона. И мол после этого вы получите выигрыш на свой счет. Короче я сразу поняла, что это какой то "развод"», – рассказывает Людмила. Потому что знает, что код на обороте, номер счета – это конфиденциальная информация.

На дармовые деньги от банка не купилась и студентка Светлана Снегирь. Ей неизвестные предлагали помощь, якобы, уже от самого президента.

«Я должна была указать персональные данные. А именно номер карты, срок действия, и трехзначный код. Я позвонила на горячую линию, где мне сообщили, что указа от президента Украины не поступало. И это все мошеннические схемы», – рассказала девушка.

В самом банке о проделках аферистов знают, потому что с жалобами уже обратился десяток клиентов.

«Банк никогда не проводил, и не будет проводить ни розыгрышей денежных призов, ни начисления пособия при помощи сторонних сайтов, или социальных сетей», – комментирует ситуацию представитель банковского учреждения Александр Жильцов.

Если вы получили заманчивое предложение на мобильный телефон, обязательно проверьте его на сайте банка, советует эксперт: «И в который раз хотим напомнить, что ни в коем случае не передавайте третьим лицам свои личные данные – CVV-код, пин-код, номер карты, срок действия карты. Потом мошенники смогут это использовать для кражи средств со счетов».