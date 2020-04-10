Россия приостановила переговоры по политзаключенным, – адвокат

Российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными. Речь идет об украинцах, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму, передает «24 канал».

«Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары – ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой», – рассказал адвокат в эфире одного из украинских телеканалов.

Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых удерживают на неподконтрольном правительству Донбассе. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

«Как по мне, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога», – сказал Николай Полозов.

Напомним, 8 апреля в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи.