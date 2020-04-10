Аваков предположил, когда Украина начнет возвращаться к нормальной жизни

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, «что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, – к лету». Такое мнение глава МВД выразил в своем Facebook.

При этом точных дат Арсен Аваков не озвучил.

«Когда? Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ. Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте», – написал Аваков.

Арсен Аваков добавил, что трудно предрекать ход эпидемии, но в правительстве надеются, и все делают для того, чтобы первые шаги «перезапуска экономики» были бы возможны в конце апреля.

«В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших во второй половине мая», – написал Аваков.

«Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин... Поэтому, когда закончится карантин, – решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело. Будем взрослыми и последовательно четкими – вы, дорогие мои, видите – это работает. И мы сбережем себя, выдержав выбранный путь!», – резюмировал Аваков.