«Молоко скармливаю скоту»: Мариупольские фермеры на грани выживания из-за карантина

Из-за требований карантина и закрытия рынков фермеры из прилегающих к Мариуполю поселков столкнулись с проблемой – куда девать молоко, за счет чего кормить скот, как выживать самим, передает «Сайт города Мариуполя».

«Мы фактически находимся на грани выживания. У меня большое хозяйство – 5 коров, 2 быка, два десятка свиней, козы, бараны, и это не считая мелкой живности – куры, утки, кролики. Их всех ежедневно нужно накормить, на корм нужны деньги, а где я их возьму, если ничего не продаю!», – рассказал фермер Сергей из поселка под Мариуполем.

По его словам, чтобы свести концы с концами, в хозяйстве были вынуждены частично отказаться от услуг наемных работников.

Еще одна большая проблема – что делать с быстро портящейся молочной продукцией.

«Коровы же не понимают, что карантин. Их нужно доить дважды в день. Сейчас стараемся перерабатывать молоко, чтобы оно не испортилось, в сыры, творог, сметану. Но это же нужно кому-то продать! Уже сейчас я своим свиньям и курам вместо воды даю сыворотку и кисляк. Если так дальше пойдет, начну все им скармливать или просто выливать молоко в канализацию», – говорит жена фермера Светлана.

Женщина отмечает, что нет особой надежды и на то, что рынки откроются. «Даже если и разрешат снова торговать, по новым карантинным правилам молочкой можно торговать в крытом помещении, а не во всех рынках они есть. А там где есть, все места уже заняты и чужих не пустят», – уверена она.

30 марта главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подписал постановление, согласно которому, в период карантина разрешается работать рынкам при строгом соблюдении санитарных норм. Осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения целого ряда противоэпидемических мероприятий.

В Мариуполе, чтобы снова открыть рынки, выполняют все эти требования. Сейчас идет активная регистрация операторов рынка.

В то же время, ограничены группы товаров, которыми можно торговать. В частности, молоко и молочные продукты собственного производства физических лиц или фермерских хозяйств исключены из этого списка. Соответственно, фермеры в период карантина не смогут торговать на рынках.