Аваков рассказал, за что жить украинцам в период карантина

В Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в своем Facebook.

«Вчерашние социологические исследования показали нам – из опрошенных людей: 45% – не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно. 11% – работают в сокращенном режиме. 17% – людей вынуждены быть в отпуске за свой счет. 8% – безработные, и до карантина. 7% – домохозяйки, в декрете и не работали до карантина. 6% – уволенные, потерявшие работу. 6% – не работающие пенсионеры, студенты – не работавшие до карантина. Таким образом как минимум 55% украинцев оказались в зоне риска! А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц», – написал Аваков.

По его словам, для выхода из ситуации президент Украины Владимир Зеленский и Кабмин придумали систему прямой финансовой помощи:

пенсионерам будет выплачиваться 1 тыс. грн, у кого сумма начислений в месяц менее 5 тыс. грн; +500 грн – людям старше 80 лет. Все будет проведено автоматически.

безработным, потерявшим работу – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центры занятости.

«Во-первых, выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи вами заявления по упрощенной процедуре. Во-вторых, – не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С вами по телефону свяжутся и вы будете получать пособие. Сколько? Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 грн – вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону», – уточнил Аваков.