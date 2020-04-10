COVID-19: В Украине 311 новых случаев за сутки, всего уже 2203 заболевших

За минувшие сутки в Украине подтверждено методом ПЦР* 311 новых случаев коронавирусного заболевания, из них 13 детей. Всего на территории страны 2203 подтвержденных случая COVID-19, в том числе 145 детей. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Всего за сутки было рассмотрено 868 подозрений на коронавирусное заболевание, а также методом ПЦР за сутки протестировано 2929 образцов.

«С сегодняшнего дня мы тестируем все пневмонии у пациентов, которые находятся в больницах с диагнозом "Пневмония"», – добавил Ляшко.

Он уточнил, что госпитализировано за минувшие сутки 75 человек, в том числе 2 детей. Всего в лечебных учреждениях с диагнозом «Коронавирусное заболевание» находятся 923 человека, из них 42 ребенка. В критическом состоянии и требуют реанимационных мероприятий – 43 пациента.

«На сегодня задействовано 48 аппаратов искусственной вентиляции легких, это 2,7% от всех подготовленных к приему пациентов с коронавирусной инфекцией аппаратов», – отметил Ляшко.

Выздоровели за минувшие сутки 16 человек, в том числе 3 детей, в то же время зарегистрировано 12 летальных случаев. Всего с начала эпидемии выздоровел 61 человек, и 69 случаев завершились летальным исходом.

«Больше всего за минувшие сутки новых случаев заболевания зафиксировано в Ивано-Франковской области (36), в Черновицкой (64), в Киеве (48). В целом лидируют по заболеваемости Черновицкая область – 366 случаев, город Киев – 348 случаев, Ивано-Франковская область – 254 случая», – сообщил главный государственный санитарный врач.

Отметим, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано новых случаев COVID-19. В Донецкой области, по состоянию на 10 апреля, – 11 случаев, в Луганской области – 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

*Сокращения: ПЦР – полимеразная цепная реакция.