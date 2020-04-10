Сводка из зоны ООС за 9 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны противника 1 военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, 2-е были ранены. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

у Павлополя – из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Красногоровки и Новомихайловки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе Пищевика – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Богдановки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали украинские позиции:

вблизи Орехово – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у хутора Вольный (Золотое-4), Новолуганского, Новоалександровки и Попасной – из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов;

в районе Крымского – из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новгородским – из противотанкового ракетного комплекса.

С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли украинских военных, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки «Север». По позициям в районе Новозвановки противник открывал огонь из минометов калибром 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки – из минометов калибром 82 мм.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска утром нанесли удары по окраинам Донецка и Ясиноватой. Обстрелам подверглись районы "Вольво-центра", села Веселое возле аэропорта, поселков Старомихайловка, Александровка и шахты "Трудовская", а также город Ясиноватая. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП-2, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие».

В «ДНР» также заявляют, что в результате обстрелов Горловки погибла девушка и ранен мужчина.

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент публикации материала не обнародовали.