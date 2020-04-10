Мина, артснаряд и 43 гранаты: На Луганщине за сутки обезвредили 61 взрывоопасный предмет

В четверг, 9 апреля, на Луганщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 61 взрывоопасный предмет. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

Отмечается, что работы проводились в Попаснянском, Станично-Луганском, Беловодском районах области, а также вблизи Северодонецка.

«За прошедшие сутки, 09 апреля, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 0,86 га местности, где обнаружены, изъяты и впоследствии уничтожены 1 минометная мина, 1 артиллерийский снаряд, 43 гранаты и 16 других взрывоопасных предметов. Работы проводились в Попаснянском, Станично-Луганском, Беловодском районах и вблизи г. Северодонецк», – говорится в сообщении ГСЧС.