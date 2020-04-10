Кабмин выплатит помощь на детей предпринимателям, чей бизнес закрылся из-за карантина

Кабинет министров Украины разрабатывает варианты выплаты государственной помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые из-за карантина были вынуждены на время закрыть бизнес. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала «1+1».

«Есть категория, которая не будет считаться безработной. Это физические лица-предприниматели, которые сегодня закрыли свой бизнес на это время. Но им тяжело, потому что они не придут в центр занятости, и им никто не даст справки, что они безработные. Для этой категории мы вводим компенсацию выплат по уходу за ребенком», – сказала Лазебная.

По ее словам, на каждого ребенка таким людям выплатят помощь в размере прожиточного минимума. «Это будет ежемесячная помощь на период карантина и плюс 30 дней после него», – уточнила министр соцполитики.

Он добавила, что в зависимости от развития ситуации, выплаты могут быть продолжены.

Марина Лазебная также сообщила, что вопрос помощи на детей физлицам-предпринимателям будет рассматриваться на ближайшем заседании правительства.

Отметим, согласно действующему законодательству, прожиточный минимум с 1 января 2020 года для детей в возрасте до 6 лет составляет 1779 грн., а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «1+1».