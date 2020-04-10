В Украине могут быть инфицированы COVID-19 не более 2% населения, – прогноз Минздрава

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует, что в развитие эпидемии COVID-19 могут быть инфицированы до 2% населения страны, при условии соблюдения карантина. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, прирост случаев с коронавирусным заболеванием за минувшие сутки составил 32%.

«Могу с уверенностью сказать, что мы сейчас двигаемся по прогнозируемой кривой, прирост и количество случаев, которые сегодня зарегистрированы, двигаются в пределах наших расчетов, что не должно быть больше 2% населения инфицировано COVID-19», – отметил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач отметил, что не превысить прогнозные показатели заболеваемости можно только в том случае, когда будут выполняться все карантинные мероприятия, которые предусмотрены в постановлении о карантине. В первую очередь, это самоизоляция и социальная дистанция.

В то же время, по его словам, всеобщее тестирование Минздрав вводить не планирует.

«Мы тестируем всех, кто нуждается в тестировании, и максимально расширяем это количество с каждым изменением алгоритма, меняем число людей и показаний к тестированию. Сегодня мы тестируем все пневмонии, всех людей с симптомами коронавирусного заболевания, тестируем всех, кто вернулся из-за границы, всех контактных лиц сразу после определения больного с коронавирусом», – пояснил Ляшко.

Он сообщил, что в течение минувших суток мобильные бригады для забора образцов на ПЦР-исследования осуществили 961 выезд, отобрали 1880 образцов биологического материала.

Виктор Ляшко также добавил, что аптеки могут сегодня закупать экспресс-тесты на коронавирус, и частные лаборатории могут приобретать тест-системы и проводить тестирование, если у них есть соответствующие разрешения.

Напомним, на 10 апреля в Украине подтверждено методом ПЦР 311 новых случаев коронавирусного заболевания, из них 13 детей. Всего на территории страны 2203 подтвержденных случая COVID-19, в том числе 145 детей.