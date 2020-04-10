Проведение саммита «нормандской четверки» онлайн пока не обсуждается, – Кулеба

Проведение «нормандского саммита» с участием лидеров стран в онлайн-режиме пока не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

Глава МИД отметил, что для начала нужно иметь дату новых переговоров и только потом определить их формат.

«Вариант проведения "нормандского саммита" в онлайн-режиме пока что предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы в принципе получить согласие всех трех стран – прежде всего России, Франции и Германии – на проведение такого саммита. Когда мы поймем дату, когда этот саммит сможет состояться, после этого мы перейдем к обсуждению того, в каком формате он может быть проведен», – сказал Кулеба.