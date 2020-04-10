Бизнес Луганщины перечислил в бюджет более 800 млн грн единого социального взноса

В январе-марте 2020 года предприятия и предприниматели Луганщины уплатили в бюджет 806,7 млн грн единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Луганской области.

«Среди основных источников поступлений единого соцвзноса – начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, от выплат денежного довольствия военнослужащим, а также от физических лиц-предпринимателей, членов фермерских хозяйств и самозанятых лиц», – отмечается в сообщении.

В территориальном разрезе наиболее значительные суммы поступили от плательщиков, зарегистрированных в Северодонецке (272,1 млн грн) и в Лисичанске (216,6 млн грн).

В Главном управлении ГНС в Луганской области напоминают, что единый социальный взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными.законодательством пропорциями.