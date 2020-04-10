Коронавирус в армии: В ВСУ зафиксированы 7 случаев заболевания

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро сегодняшнего дня, 10 апреля, зафиксированы 7 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 10 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 145 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 27 человек.

«Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены», – отмечается в сообщении Медицинских сил ВСУ.