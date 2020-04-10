Не выдержали и суток: Пограничники в Меловом выявили нарушителей самоизоляции

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 25 нарушителей правил карантина. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба ГПСУ.

По информации пограничников, 17 из выявленных нарушителей не придерживались правил 14-дневной самоизоляции даже сутки и решили снова отправиться за границу.

«Шестеро нарушителей карантина пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка" и "Новые Яриловичи" на границе с Россией и Беларусью. Еще 19 таких "путешественников" задержали в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей», – отмечается в сообщении.

Всего с начала противоэпидемических мероприятий в пунктах пропуска пограничники обнаружили 56 нарушителей карантина.

В ГПСУ подчеркивают, что такие действия украинцев, прежде всего, подвергают опасности соотечественников. И в случае выявления таких фактов, пограничники информируют сотрудников Нацполиции, которые привлекают нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 («Нарушение правил карантина людей») Кодекса Украины об административных правонарушениях.