На Донетчине намерены создать бренд области

На Донетчине собираются создать бренд области. Об этом сегодня, 9 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Несмотря на объявленный карантин, не останавливаем программы по развитию области. Наши планы по ремонту и строительству стадионов, школ, детских садов, медицинских учреждений, дорог, мостов и других инфраструктурных объектов остаются неизменными. На селекторном совещании с руководителями органов местного самоуправления подчеркнул необходимость соблюдения сроков работ по разработке необходимой документации», – отметил Кириленко.

«Условия карантина позволяют нам работать и над имиджевыми проектами, в частности, разрабатывать бренд области. В подготовительной работе к этому процессу прошу принять участие и каждого из вас, кому небезразлична Донетчина... Давайте сделаем полезное общее дело, оставаясь дома», – добавил он.

Чтобы принять участие в подготовительной работе, по словам губернатора, нужно заполнить анкету.