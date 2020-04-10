В Луганской области – 1 новое подозрение на коронавирус

За минувшие сутки в Луганской области зарегистрировано 1 новое подозрение на коронавирус COVID – 19. Всего с начала эпидемии в регионе остается 3 подтвержденных случая заболевания. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает в Facebook Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Луганской области стабильна. За прошедшие сутки зарегистрировано 1 подозрение на COVID – 19», – говорится в сообщении.

Ранее по результатам исследований были сняты подозрения на коронавирусную инфекцию у 4-х госпитализированных больных.

Также отмечается, что в данное время вирусологической лабораторией центра ведется тестирование методом ПЦР больных с диагнозом "пневмония" из всех медицинских учреждений области, а также медицинских работников, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Три пациента, у которых подтверждено коронавирусное заболевание, находятся в лечебных учреждениях в Рубежном, Лисичанске и Станице Луганской.

«Больные с подтвержденным диагнозом чувствуют себя хорошо и ожидают результаты лабораторных исследований, которые подтвердят их выздоровление» – сообщают в лабораторном центре.