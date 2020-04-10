COVID-19 в «ДНР»: Под наблюдение взяли еще 7 человек

В «ДНР» подтверждены 13 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяты 7 человек. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «минздрава ДНР».

«По состоянию на 11:00 10 апреля в ДНР зарегистрировано 13 случаев COVID-19, летальных случаев нет. За последние сутки под наблюдение взяты 7 человек, 6 человек госпитализированы, 1 – самоизолирован», – сообщают в «ДНР».

«Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 204 человека, на самоизоляции – 13 тыс. 582 человека. Всего под наблюдением 13 тыс. 792 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 47 человек», – уверяют в «республике».