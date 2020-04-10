Тернопольский суд приговорил командира НВФ «ЛНР» к 15 годам тюрьмы

Тернопольский суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Славянска (Донецкая обл.) Игоря Кравцова, который командовал боевыми подразделениями незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» «Брянка СССР» и «Призрак». Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как сообщили в СБУ, к НВФ мужчина добровольно присоединился в 2014 году.

«Находясь в рядах бандформирования "Призрак", он с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. За это злоумышленник был неоднократно награжден отличиями так называемой "ЛНР". Впоследствии боевик перешел в террористическую группировку "Брянка СССР", где его назначили "заместителем командира 1 механизированной роты". Там он руководил боевыми группами незаконных вооруженных формирований, оказывавшими сопротивление украинским военным подразделениям. Злоумышленник, в частности, командовал боевиками на опорном пункте террористов вблизи города Первомайск Луганской области», – сказано в сообщении СБУ.

По материалам СБУ суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и заочно назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник объявлен в розыск.