В Краматорске не подтвердились прежние подозрения на коронавирус, но есть новые

В Краматорске не подтвердились оба подозрения на коронавирус, которые стали причиной волны слухов, распространившихся в предыдущие дни в городе. Краматорский горсовет опубликовал информацию о результатах лабораторных исследований по данным случаям, передают «Донецкие новости».

По информации горсовета, оба пациента были госпитализированы в Константиновку, отрицательные результаты стали известны до конца дня 9 апреля.

«У мужчины, который был госпитализирован в Константиновку, сразу были взяты образцы для лабораторного исследования, и получен отрицательный результат. Был получен и 2-й результат анализа на коронавирус из Краматорска. Он оказался отрицательным», – сообщили в горсовете.

В то же время за минувшие сутки, 9 апреля, в городе появились еще 2 новых подозрения на коронавирус, материалы по которым отправлены на ПЦР-исследование в областную лабораторию в Славянск.

Напомним, на брифинге 9 апреля начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко опроверг слухи, которые распространялись в Краматорске об умерших и заболевших коронавирусом.