Фрагмент черепа, туловища и нижние конечности: На Донетчине дети нашли человеческие останки

В пос. Иверское (Александровский р-н, Донецкая обл.) во время прогулки возле водоема дети нашли фрагмент черепа, туловища и нижние конечности неустановленного человека. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«В Алескандровское отделение полиции поступило сообщение о том, что возле водоема в пос. Иверское находятся человеческие останки. Во время тщательного осмотра места происшествия в камышах водохранилища "Водяна" полицейские обнаружили скелетированные останки черепа, фрагмент грудной клетки, нижние конечности и нижнюю челюсть, предварительно, мужчины. Кроме того, на погибшем сохранилась одежда, по которому жительница поселка узнала своего знакомого. По словам свидетеля, мужчину в последний раз видели в 2017 году. Жители поселка считали, что он уехал жить в другой населенный пункт», – говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства его смерти. Обнаруженные фрагменты тела направлены на экспертизу. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).