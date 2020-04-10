В «ДНР» перевозчиков обязали проводить санобработку транспорта

В «ДНР» перевозчиков обязали проводить санобработку транспортных средств для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Санитарной обработке подлежат все транспортные средства лицензиатов, обеспечивающих перевозку пассажиров на муниципальных, пригородных, междугородных, международных автомобильных маршрутах, а также перевозку электротранспортом и в такси», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «все перевозчики обязаны ежедневно информировать министерство транспорта о проводимых мероприятиях по санитарной обработке».