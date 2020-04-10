RU
Все новости

В Мариуполе у 19 человек подозревают коронавирус

10.04.20 13:36
Ксения Сухова
Ксения Сухова / Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе у 19 жителей города есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Продолжают лечение 6 пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19. Об этом рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передают «Донецкие новости».

По ее словам, состояние пациентов не тяжелое, наблюдается положительная динамика.

«На лечении находятся 24 человека, в том числе 6 – с подтвержденным диагнозом, 19 – с подозрением на коронавирусную инфекцию. В лабораторию Киева направлены 24 пробы, в том числе 5 – повторных», – уточнила Сухова.

Центрами первичной медико-санитарной помощи города обеспечено медицинское наблюдение за 35 мариупольцами, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19, и 96 жителями, которые прибыли из-за рубежа.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк