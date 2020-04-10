В Мариуполе у 19 человек подозревают коронавирус

В Мариуполе у 19 жителей города есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Продолжают лечение 6 пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19. Об этом рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передают «Донецкие новости».

По ее словам, состояние пациентов не тяжелое, наблюдается положительная динамика.

«На лечении находятся 24 человека, в том числе 6 – с подтвержденным диагнозом, 19 – с подозрением на коронавирусную инфекцию. В лабораторию Киева направлены 24 пробы, в том числе 5 – повторных», – уточнила Сухова.

Центрами первичной медико-санитарной помощи города обеспечено медицинское наблюдение за 35 мариупольцами, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19, и 96 жителями, которые прибыли из-за рубежа.