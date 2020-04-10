Пандемия коронавируса: Всемирный банк выделит Украине 50 млн долл на поддержку уязвимых слоев населения

Всемирный банк дополнительно выделит Украине 50 млн долл. для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Сообщается, что Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере 150 млн долл., в частности, 50 млн долл. для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долл. для улучшения уровня социальной защиты в целом. Об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и Всемирного банка.

«Уже в мае этого года Украина получит 50 млн долл. для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу», – отметили в пресс-службе.

Средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года. Средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.

При этом предполагается расширение программы помощи малообеспеченным семьям с целью содействия всестороннему и справедливому охвату уязвимых слоев населения, осуществления мер по снижению зависимости получателей от социальных выплат, повышения адресности программы жилищных субсидий путем усиления контроля за правильностью их предоставления и другие меры, призванные обеспечить эффективность социальной поддержки и улучшение качества жизни населения.