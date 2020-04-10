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Под Мариуполем горел грузовик с кондитерскими изделиями (Фото)

10.04.20 15:12
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

Под Мариуполем горело авто с кондитерскими изделиями. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Донецкой области.

10 апреля в 10:05 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре, который произошел на ул. Калинина в с. Никольское. Дежурные отделения 100-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области немедленно выехали на место происшествия.

Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что огонь вспыхнул внутри полуприцепа грузового автомобиля, который транспортировал кондитерские изделия.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 10:20 и ликвидировали в 10:35. От Главного управления привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

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