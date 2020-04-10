В «ЛНР» сообщили, кого пропустят в «республику»

Жителей подконтрольной украинским властям территории пропустят на временно неподконтрольную часть Луганской области только в особых случаях.

Такие причины в эфире одного из местных телеканалов перечислил главный врач «Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции» Дмитрий Докашенко.

Веской причиной, как заявил Докашенко, могут быть «семейное обстоятельство или драма, заболевание, которое требует неотложного лечения». «Однако чаще всего причины, которые мы видим – это проведать родственников или навестить друзей. Они не могут являться веским основанием для посещения республики. Так как на территории республики введен режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции», – утверждает главврач.

«Граждане, которые прибудут с территории Украины, будут обязаны в течение 14 дней находиться в обсервационном отделении… При этом мы не можем руководствоваться предоставленными нам результатами обследования, которые проводились на территории Украины», – заявил Докашенко.

Напомним, в «ЛНР» запретили выезжать на общественном и личном транспорте из городов Красный Луч (после переименования – Хрустальный) и Антрацит. Также в «ЛНР» показали закрытые города.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Антраците (Луганская обл.) врачи обследуют всех детей из детского сада, где у воспитательницы подтвержден COVID-19. Коллектив дошкольного учреждения находится на домашнем карантине, а непосредственно контактировавшие с женщиной – в инфекционном отделении.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube