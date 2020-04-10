«Градус здоровья Украины. Обратная связь»: Медиа Группа Украина и исследовательская компания Gradus Research запускают совместный проект

Медиа Группа Украина и исследовательская компания Gradus Research запускают проект «Градус здоровья Украины. Обратная связь», задача которого, с участием максимально возможного количества граждан, осуществлять широкий актуальный мониторинг состояния здоровья и общественных настроений украинцев, для оперативного информирования общества, государства, медиков. Об этом сообщает телеканал Украина.

В условиях чрезвычайной ситуации и борьбы с эпидемией коронавируса крайне важно наличие у государства и системы здравоохранения механизмов оперативного получения обратной связи от украинцев. Актуальная картина состояния здоровья, уровня соблюдения условий карантина и рекомендаций Минздрава, реакции на противоэпидемические действия власти, финансового состояния, изменений продуктовой корзины станет ощутимым шагом в эффективном противодействии эпидемии коронавируса и ее последствиям.

«"Градус здоровья Украины. Обратная связь" – очень своевременный и совершенно уникальный для Украины проект. Это не просто социологическое исследование, это исследование с глубокой социальной миссией – оперативно и регулярно информировать общество, медиков, другие ответственные службы о реальном положении вещей, чтобы максимально быстро реагировать и адаптироваться к сложной ситуации, в которой мы все оказались. Это не обычное исследование, к которым мы уже все привыкли, это – панельное исследование, то есть мы будем регулярно опрашивать одних и тех же людей, что позволит не только оценить динамику изменений состояния здоровья, настроения, экономической ситуации, но и исследовать причины изменений, выявить факторы влияния. И самое главное – мы ожидаем, что у нашего исследования будет очень большой объем выборки, то есть фактически каждый, у кого есть смартфон, может принять в нем участие. Большой объем выборки в сочетании с четким соблюдением методологических стандартов взвешивания и проверки качества данных позволит получить репрезентативные, надежные результаты, а также высокую детализацию по разным социально-демографическим группам. Это и будет реальной обратной связью от каждого гражданина к государству. Именно поэтому, для привлечения как можно большего количества участников и для информирования о результатах опросов, "Медиа Группа Украина" максимально будет использовать свои медиаплощадки», – отметила директор департамента аналитики телеканала «Украина», кандидат социологических наук Татьяна Никитина.

«Мы стали инициаторами проекта "Градус здоровья Украины. Обратная связь", так как на сегодня являемся единственной компанией в Украине, которая ввела инновационный подход в исследованиях и проводит сбор информации в мобильном приложении в смартфоне. Это позволяет сократить время на сбор и анализ информации: анкетирование длится не более суток. А значит, Gradus Research предоставляет информацию обществу, государству и медикам о самочувствии и настроении населения в рекордно короткие сроки для ускорения реагирования. Понимая важную социальную роль помощи стране в текущий период, мы участвуем в проекте на бесприбыльных началах. И радуемся, что можем реализовать высокотехнологичный и важный для всей нации проект для преодоления эпидемии и ее последствий», – магистр социологии, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Опросы будут проходить регулярно – две волны в неделю. На первом этапе при регистрации в мобильном приложении Gradus каждый человек будет заполнять базовую социально-демографическую информацию о себе и своей семье, в то же время, опросы остаются строго анонимными и конфиденциальными, поскольку такая информация не будет содержать персональные данные. Далее регулярные опросы будут содержать два блока вопросов – постоянный и переменный.

Блок постоянных вопросов, например, состояние здоровья, эмоциональное состояние, соблюдение карантина, финансовое положение – позволит отслеживать динамику в течение всего карантина. С помощью сменного блока вопросов будет отслеживаться реакция украинцев на события и ситуации, которые будут возникать уже в течение всего карантинного периода.

Участие в проектах сможет принять каждый украинец, у которого есть смартфон. Для этого нужно установить мобильное приложение Gradus, заполнить базовую анкету и участвовать в регулярных опросах.

Результаты опросов будут обнародоваться в эфире новостей «Сегодня» и других проектов канала «Украина», и информационного канала «Украина 24», в частности «Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою», «Головна тема» с Еленой Кот, «Свобода слова Савика Шустера», а также в полном объеме будут доступны на сайте «Сегодня», сайте канала «Украина», на площадках МГУ в социальных сетях и на сайте исследовательской компании Gradus Research.

Чтобы привлечь к опросам большее число граждан, на разных медиаплощадках МГУ проходит масштабная промо-кампания проекта, которая включает в себя социальную рекламу, информационные сюжеты, публикации и другие активности.