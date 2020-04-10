У девочки, которая умерла от пневмонии в Лисичанске, не подтвердился коронавирус

Подозрение на COVID-19 у девочки, которая умерла 5 апреля в Лисичанске, не подтвердилось. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Луганской области Екатерина Тырина, передает «Суспільне Донбас».

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, 8-летняя девочка умерла в результате гнойной пневмонии. У ребенка взяли анализы на наличие короновирусной инфекции COVID-19.

Девочка Анна еще в марте переехала к бабушке Галине вместе с младшей сестрой из-за того, что дома не было отопления.

Когда она заболела, некоторое время у нее была повышенная температура, но родственники не обращались к врачам. Отец девочки утверждает, что Аню лечили таблетками дома, и накануне смерти температуры у нее не было. Якобы у нее во время прогулки случился ушиб спины, от которого пошло нагноение в легких.

О том, что девочка была больна, рассказывают соседи. «Мы ее сюда привели уже больной. Нужно было просто среагировать, вызвать скорую, но мама запрещала бабушке», – говорит соседка Зинаида Павлюк.

Начальник Луганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Евгений Хамчич отметил, что если бы вовремя обратились к врачам и установили диагноз, жизнь ребенка могла бы быть спасена.

В прошлом году Анна находилась в Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей, но родители забрали ее оттуда.

«Со слов сотрудников, она попала туда по поводу того, что родители вели нетрезвый образ жизни. Вернули ее родителям, потому что они в службу по делам детей предоставили документы из наркологии и справку о трудоустройстве», – рассказала волонтер Нина Кравченко, которая занимается социальной помощью детям.

По факту смерти ребенка Лисичанская прокуратура начала криминальное производство.

«Производство открыли по факту невыполнения родителями обязанностей по уходу за малолетним ребенком, что стало причиной тяжелых последствий, а именно привело к смерти ребенка. В случае доказательства вины родителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет», – сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Луганской области Екатерина Тырина.

По ее словам, тест на коронавирус, который взяли у девочки, оказался негативным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Суспільне Донбас».