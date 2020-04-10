Обмен водительского удостоверения можно заказать онлайн

Водителям, у которых в период карантина закончился 2-летний срок действия водительских удостоверений, предоставлена ​​возможность заказать обмен онлайн через Электронный кабинет водителя, загрузить и пользоваться новым е-удостоверением водителя через приложение «Дія», а пластиковый документ получить в выбранном территориальном сервисном центре МВД в удобное время после официального завершения карантина. Об этом сообщает региональный сервисный центр МВД в Луганской области.

Кроме того, если водитель при заказе обмена водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя выберет местом получения документа дежурный территориальный сервисный центр МВД, он сможет пользоваться электронным удостоверением водителя через приложение «Дія» и получить пластиковое удостоверение водителя во время карантина.

Для обмена водительского удостоверения, полученного впервые на 2 года, необходимо:

зайти в Электронный кабинет водителя (https://e-driver.hsc.gov.ua/), выбрав удобный способ идентификации – с помощью кликов, BankID или MobileID;

перейти в раздел «Электронные услуги» и выбрать пункт «Электронные услуги»;

перейти на страницу «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;

заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон (формата .pdf).

Выбрать:

удобный территориальный сервисный центр МВД (в том числе и тот, что сейчас является дежурным) – если во время карантина будете пользоваться электронным удостоверением, а пластиковое удостоверение водителя будет выдано после окончания карантина;

дежурный территориальный сервисный центр МВД – если хотите получить пластиковое удостоверение водителя до завершения карантина;

подписать заявление с помощью кликов;

оплатить услугу личной банковской картой;

проверить поступление на свою электронную почту квитанции об уплате за услугу;

после получения на свою электронную почту письмо от ТСЦ МВД об обработке заявки, необходимо направить в ответ номер квитанции об уплате услуги;

после обновления водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя, новое е-удостоверение водителя – со сроком действия 30 лет, появится в приложении «Дія» в течение суток.

Предоставив администратору необходимый пакет документов, получить готовое удостоверение водителя возможно в зависимости от предварительного выбора:

в выбранном ТСЦ центре МВД – в любое удобное время после официального завершения карантина;

в дежурном ТСЦ МВД – дату и время визита во время карантина сообщает администратор на электронную почту.

Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону: (044) 290 19 88 или в сообщениях на официальной странице в FacebookГлавного сервисного центра МВД, узнать новости сервисных центров MBC – на сайте Главного сервисного центра МВД.