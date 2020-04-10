В Покровске загорелась многоэтажка (Фото)

В Покровске (Донецкая обл.) произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«9 апреля в 23:00 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в одной из квартир в мкр-не Южный в г. Покровск Донецкой области. На место происшествия выехали дежурные отделения 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в квартире на 3-м этаже. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Пожар был локализован в 23:36 и ликвидирован 00:22 10 апреля.

От Главного управления привлекалось 23 человека личного состава и 4 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

