RU
Все новости

В Покровске загорелась многоэтажка (Фото)

10.04.20 16:52
Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

В Покровске (Донецкая обл.) произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«9 апреля в 23:00 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в одной из квартир в мкр-не Южный в г. Покровск Донецкой области. На место происшествия выехали дежурные отделения 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в квартире на 3-м этаже. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Пожар был локализован в 23:36 и ликвидирован 00:22 10 апреля.

От Главного управления привлекалось 23 человека личного состава и 4 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк