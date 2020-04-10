На Донетчине за минувшие сутки нет новых подтвержденных случаев COVID-19, – облздрав

В Донецкой области за минувшие сутки нет новых подтверждений заболевания коронавирусом, получены отрицательные результаты по 35 проведенным тестам. Об этом сегодня, 10 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состочнию на сегодня, в области ситуация стабильная, остается подтвержденных 11 случаев, 1 человек выздоровел, и 1, к сожалению, умер. Количество подозрений то увеличивается, то уменьшается, но подтверждено лабораторно только 11 случаев», – отметил Педенко.

Он также сообщил, что вчера в областной лаборатории в Славянске было проведено 13 исследований, все дали негативный результат.

«Также мы вчера получили от киевской лаборатории 22 результата мариупольских исследований, 21 результат негативный. К сожалению, положительный результат все еще оказался у пациентки, которая получает лечение», – рассказал Педенко.

В то же время он сообщил и хорошую новость: первый заболевший из Мариуполя, который проходит лечение, получил первый негативный результат на наличие коронавируса.

«Надеемся, что у него будет второй негативный результат, и мужчина сможет вернуться домой и будет вторым выздоровевшим в Донецкой области», – заключил Педенко.